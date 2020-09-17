Взятка от футболиста: чем закончилось следствие по делу «Зимней вишни»

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшего зданием сгоревшего 25 марта 2018 года ТРЦ «Зимняя вишня». Бизнесмен, экстрадированный в Россию из Польши, обвиняется в даче крупной взятки начальнику госстройнадзора Кузбасса. Это, по версии следствия, позволило проверяющим «закрыть глаза» на нарушения во время реконструкции здания, в том числе отсутствие автоматических систем пожаротушения. Дело предполагаемых взяткополучателей ранее направили в суд. NEWS.ru решил выяснить, что происходит спустя два с половиной года после пожара, жертвами которого стали 64 человека, чего достигло следствие и что стало с «героями» и «антигероями» трагедии.

«Фактически предопределило трагедию»

Как сообщает СК, главное управление ведомства по особо важным делам завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского. Он обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК — в даче взятки в особо крупном размере организованной группе во главе с начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилёй Комковой. Следствие полагает, что в 2013-2014 годах Вишневский передал Комковой, её сыну Эдуарду и директору ООО «ИСК „Ресурс“» Никите Чередниченко взятку в 7 млн рублей «за незаконные действия и бездействие при осуществлении функций государственного строительного и пожарного надзора при реконструкции здания второй очереди ТРЦ „Зимняя вишня“».

Незаконно полученные денежные средства по указанию Комковой были перечислены Вишневским в ООО «ИСК „Ресурс“» по мнимому договору на оказание услуг, а затем были обналичены Чередниченко. Это позволило Вишневскому осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утверждённого проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания, чего сделано не было, — говорится в пресс-релизе СК.

В ведомстве добавили, что начальник отдела инспекции Госстройнадзора по Кузбассу Светлана Шенгерей злоупотребила должностными полномочиями, составив акт обследования с недостоверными данными о проведённых работах на объекте. А Танзиля Комкова, в свою очередь, «проигнорировала наличие грубейших нарушений противопожарной безопасности».

Всё это фактически предопределило трагедию, которая случилась в 2018 году и унесла жизни 60 человек, среди которых были дети, — подчеркнули в СК.

Уроженец Томска Вячеслав Вишневский известен не только как бизнесмен, но и как футболист. Свою спортивную карьеру он начал в 1994 году в местном ФК «Томь», затем играл в свердловском «Уралмаше», красноярском «Металлурге», калмыцком «Уралане», подмосковном «Сатурне», калининградской «Балтике», дагестанском «Анжи», крымской «Таврии» и других клубах.

Вячеслав Вишневский РИА Новости

В 2004 году спортсмен приобрёл в Томске деревянный дом, где впоследствии открылась сауна «Зимняя вишня» (такое название могло быть связано с тем, что болельщики и коллеги называли футболиста «Вишней»). В этом заведении, как писал «Московский комсомолец», 28 марта 2018 года, в день общероссийского траура по жертвам пожара в одноимённом кемеровском ТРЦ, при странных обстоятельствах погиб следователь регионального управления СК Алексей Чащин. Он вёл дела экс-начальника ГУ МВД по Томской области Игоря Митрофанова, обвинённого в получении взятки, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

В 2008 году Вячеслав Вишневский окончательно сменил сферу деятельности и ушёл из футбола в бизнес, став гендиректором ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», а через пять лет возглавил томскую кондитерскую фабрику «Красная звезда». Именно при нём в 2010–2014 годах происходила реконструкция бывшего промышленного здания в Кемерово в торговый центр, при проведении которой, по мнению следствия, глава компании дал взятку проверяющим.

В 2016 году на место Вишневского пришла Юлия Богданова, которая находилась в должности гендиректора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» во время пожара, а позднее вместе с другими фигурантами стала обвиняемой по делу об оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время она содержится в СИЗО вместе с другими фигурантами данного дела — техническим директором комбината Георгием Соболевым и директором управляющей компании ООО «Зимняя вишня Кемерово» Надеждой Судденок. Последняя также была депутатом одного из районных советов Кемеровской области от «Единой России», а создателем руководимой ею компании выступала мать бывшего футболиста Ираида Вишневская.

После пожара в торговом центре «Зимняя вишня» Вишневский скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте 2019 года обвиняемого Вишневского задержали правоохранительные органы Республики Польша, после чего спустя год — в марте 2020 — он был экстрадирован в Россию, — сообщает СК.

Кроме того, следствие приняло меры «к установлению и аресту принадлежащих Вишневскому и его матери земельных участков, жилых домов, квартир, коммерческой недвижимости, находящихся как в России, так и на территории Испании», где бывший футболист жил с 2016 года. Это сделано «в целях возмещения причинённого ущерба». По данным силовиков, вину Вячеслав Вишневский не признал.

vk.com/ typical_kmr/Global Look Press

Главный великан

ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и фабрика «Красная звезда», к которым имел отношение Вячеслав Вишневский, входят в структуру холдинга «КДВ Групп» миллиардера Дениса Штенгелова — так же, как и бывший футболист, уроженца Томска. В 2019 году данная корпорация, специализирующаяся на выпуске пищевой продукции, заняла 77-е место в рейтинге 200 крупнейших частных предприятий России по версии Forbes. Сразу после пожара в Кемерово Штенгелов пообещал выплатить семьям погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» по 3 млн рублей на каждого человека. Всего было выплачено 192 млн рублей.

Как рассказывает замглавы российского отделения международной неправительственной антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов, после трагедии в «Зимней вишне» основной владелец торгового центра эмигрировал с семьёй в Австралию.

Штенгелов позиционирует себя в Австралии как инвестор, который вкладывает деньги в спортивные объекты, а его семья якобы профессионально занимается теннисом. Является ли Денис Штенгелов фигурантом уголовного дела в России, до сих пор неизвестно. С другой стороны, если бы российские власти захотели экстрадировать в Россию Штенгелова из Австралии, это едва ли могло произойти. Между Россией и Австралией отсутствует договор о взаимной выдаче преступников, — написал Шуманов в своём Telegram-канале.

Несмотря на трагедию в «Зимней вишне» Денис Штенгелов не только избежал уголовного преследования, но и увеличил свои капиталы с $600 млн в 2018 году до $650 млн в 2019-м. Однако, как утверждает Шуманов, сын бизнесмена, Иван, приговором мирового суда в австралийском Квинсленде получил два года условно и 200 часов исправительных работ за то, что два года назад попал в ДТП в нетрезвом виде.

Денис Штенгелов Павел Стефанский/РИА Новости

От растраты до разжигания

В феврале в суд передано дело Танзили и Эдуарда Комковых, Никиты Чередниченко, а также Светланы Шенгерей. Как сообщали в СК, в зависимости от роли каждого они обвиняются в получение взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, а также легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления. Также в их деле фигурировал бывший сотрудник ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Виктор Ефимкин. По версии следствия, он был посредником в передаче взятки от Вишневского Комковой. Как рассказывал адвокат потерпевших по делу «Зимней вишни» Дмитрий Малинин, этот «тайный» фигурант дела активно сотрудничает со следствием и является ключевым свидетелем, из-за чего вероятно не находится на одной скамье с обвиняемыми.

Всего по уголовным делам, связанным с трагедией, проходят 17 человек, включая упомянутого «тайного» фигуранта Ефимкина, а также украинского пранкера Никиту Кувикова, которого в РФ заочно арестовали за распространение недостоверных данных о количестве жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» по ст. 282 УК («возбуждение ненависти или вражды»).

Восемь человек (упомянутые Юлия Богданова, Надежда Судденок и Георгий Соболев, а также глава компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, охранник Сергей Антюшин, инженер противопожарной системы Александр Никитин, пожарные Сергей Генин и Андрей Бурсин) обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и халатности. Их дело рассматривается в суде с мая 2019 года.

Ещё одно дело передано в суд в конце 2019 года. Его фигурантами являются экс-начальник кемеровского ГУ МЧС Александр Мамонтов и глава отдела надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев. Они, по версии следствия, не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня». Инспекция должна была состояться до 18 марта 2018 года. Кроме того, как сообщал СК, Мамонтов похитил принадлежащие ГУ МЧС деньги на сумму более 1,8 млн рублей. Бывшие чиновники, в зависимости от предполагаемых ролей, обвиняются в халатности, злоупотреблении полномочиями и растрате. Вину они не признают.

Помимо уголовных дел после пожара в ТРЦ начались экономические споры. Как пишет «Тайга.инфо», несколько предпринимателей, владевших площадями в «Зимней вишне», подали иски в арбитражный суд Кемеровской области с требованием признать незаконными решение госстройнадзора о реконструкции здания комбината под торговый комплекс и выданное в 2016 году мэрией столицы Кузбасса разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

42.mchs. gov.ru

Предприниматель Ирина Чувылкина требовала признать незаконными действия властей региона «в части составления паспорта безопасности на объект в отсутствие системы противопожарной защиты», а также признать незаконным бездействие областного руководства «в части не создания законом предусмотренной комиссии по расследованию причин трагедии в установленный законом срок», но в начале 2019 года она отказалась от этих требований.

В июне 2018 года индивидуальный предприниматель Николай Бабкин потребовал более 101 млн рублей от ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» в качестве задолженности. Позднее стало известно, что истец числится гендиректором ООО «Томь-ЛТД», которое полностью принадлежит АО «КДВ», аффилированному со структурами Штенгелова. Томский арбитраж встал на сторону бизнесмена, но его решение обжаловали предприниматели, которые потребовали от ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» 46,6 млн рублей в качестве упущенной выгоды, потерянный товар и оборудование.

После пожара «Кемеровский кондитерский комбинат» безвозмездно передал «Зимнюю вишню» городу, а в августе 2018 года здание снесли, предварительно исключив его из списка вещественных доказательств по уголовным делам. Прежний владелец при этом пообещал выкупить помещения несогласных с демонтажом ТРЦ «Зимняя вишня». В назначенной по решению следствия экспертизе говорилось , что восстановить точную картину пожара невозможно из-за сноса строения.

Следствие закончилось, забудьте

Одним из самых запоминающихся лиц, связанных с пожаром в ТРЦ «Зимняя вишня», стал местный предприниматель Игорь Востриков, потерявший в трагедии троих детей, жену и сестру. Он, в частности, принимал участие в организации митинга 27 марта 2018 года, на котором будущий руководитель Кузбасса (на тот период вице-губернатор региона) Сергей Цивилёв попытался обвинить его в желании «попиариться на горе» за слова кемеровчанина о том, что «к народу относятся как к скоту». Позднее власти говорили, что эта акция якобы спланирована некими силами и чуть ли не является попыткой майдана, а Востриков стал говорить, что на улицу его заставили выйти фейки об огромном числе жертв пожара. Спустя несколько месяцев глава погибшей семьи успел принять участие в местных выборах и баллотировался от «Единой России» в областной совет депутатов, но победу не одержал.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

Несмотря на то что после потери семьи Востриков находился в разъездах, «чтобы не сойти с ума», он пристально следит за происходящим в Кузбассе. В интервью NEWS.ru кемеровчанин отметил, что, как и другие родственники жертв трагедии, не удовлетворён ходом следствия и суда.

На сегодняшний день в деле 240 томов, но несмотря на подобный объём реальной работы не велось. Просто исходя из материалов дела мы видим, что есть как минимум три человека, которых нужно привлечь к ответственности, но этого не сделано. А так этих людей гораздо больше. Когда-то нам говорили, что всех ответственных привлекут, Владимир Путин об этом говорил. Однако на сегодняшний день мы считаем, что нас кинули. Игорь Востриков потерпевший по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» потерпевший по делам о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»

Он добавил, что пострадавшие собирают деньги на юриста для привлечения к ответственности людей, которых считают также виновными в пожаре в «Зимней вишне». Также они пишут обращения в СК и прокуратуру. В одной из жалоб на имя генпрокурора Игоря Краснова говорится о вине учредителей ООО «ЧОП „Центр защиты“» Сергея Петровича Блинкова и Павла Петровича Блинкова, а также гендиректора предприятия Александра Владимировича Светлицкого.

Игорь Востриков Александр Патрин/РИА Новости

В СМИ ранее утверждалось , что Сергей и Павел Блинковы, владеющие компаниями «Фучо» и «Центр защиты», являются детьми умершего в 2010 году зампрокурора Кемеровской области Петра Блинкова. А Александр Светлицкий (его сотрудники якобы отключили в ТРЦ сигнализацию) являлся замначальника по тылу ОВД по Кемеровскому району. Два связанных с этими людьми охранных предприятия на момент пожара работали в «Зимней вишне» около месяца.

Доказательства вины <...>, взятые из томов уголовного дела № 11802007706000036, а именно: отсутствие лицензии у ООО «ЧОП „Центр защиты“» на охрану объектов, для которых установлены требования к антитеррористической защищённости. ТРЦ «Зимняя вишня» относится к объектам антитеррористической защищённости; в момент трагедии ТРЦ «Зимняя вишня» охраняли три охранника, а по договору должно было охранять четыре охранника; охранники были не обучены поведению при ЧП; один из охранников (Колобовников О. М.) фактически работал в ООО «ЧОП „ФУЧО“», — говорится в жалобе, копию которой Игорь Востриков предоставил редакции NEWS.ru.

Документ направлен на имя генпрокурора Игоря Краснова 27 июля. Его авторы хотят привлечь руководство охранного предприятия по уголовному делу за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также за нарушение требований пожарной безопасности. Однако, по словам Игоря Вострикова, пока авторы обращений получают «одни отписки».