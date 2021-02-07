Расследование: как антипрививочникам угрожают увольнением с работы

Не желающие делать прививку от COVID-19 сталкиваются с проблемами на работе. Многим из них грозят увольнением или отстранением от должности. Среди борцов с вакциной есть сотрудники столичного метро, учителя, работники «Сургутнефтегаз» и многие другие.

«Вешаемся от звонков»

— Какие ваши проблемы?

— У меня проблем нет вообще. Я просто хочу детей.

Это запись диалога, выложенного в аккаунте Instagram Imotvet, который посвящён вакцинации от коронавируса. Согласно описанию, на записи один из сотрудников Мосгаза разговаривает со своим руководителем — заместителем главного инженера, начальником аварийной службы Игорем Романовым. Подчинённый далее объясняет, что опасается делать прививку (о том, что от неё может наступить бесплодие, ему якобы сказал какой-то врач), по крайне мере, до того, как она пройдет пять испытаний (всего есть три фазы испытаний, каждую из которых «Спутник V» уже прошёл, показав эффективность). В ответ на это начальник произносит длинную тираду, щедро сдобренную матом, суть которой в том, что обратившийся к нему будет отстранён от работы, если он откажется делать прививку. На этом встреча завершается.

Описанная выше ситуация, как выяснил NEWS.ru, происходит достаточно часто в самых различных организациях по всей стране.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Светлана Завидова из «Ассоциации клинических исследований» рассказывает, что в своё время, когда у них ещё шли дискуссии в рамках исследования третьей фазы вакцины, до них доходила информация о попытках принудить кого-то к участию.

Мы имели неосторожность где-то ляпнуть, что, если вас принуждают к исследованию, то обращайтесь к нам. В результате уже в рамках массовой вакцинации на нас посыпались вопросы об этом. Народ звонит на горячую линию по исследованию или пишет на почту. У нас девушка на горячей линии теперь «вешается» от звонков, а я «вешаюсь» от писем, — сокрушается Завидова.

По словам члена «Ассоциации клинических исследований», ей пишут в основном бюджетники. Кто-то из них не говорит, откуда он, но кто-то сообщает.

«Сургутнефтегаз», БУЗОО Городская поликлиника, интернат престарелых, Мосметро, Мосгортранс, войсковая часть 80159 Южного военного округа, ГБОУ СОШ № 44 города Севастополь, ЛОР-отделение, Мосводосток, Мосгаз, ГБУ Автодор, детский сад в Бурятии, екатериновский детский дом инвалидов Приморского края, ГБОУ Пансионат для ветеранов труда № 1, АУ «Черниговец», — перечисляет Завидова некоторые из организаций, откуда обращаются не желающие вакцинироваться.

«Мы очень напуганы»

NEWS.ru смог поговорить с несколькими из жалобщиков. По их просьбе, все имена изменены.

Сотрудница Московского метрополитена Жанна рассказывает, что 18 января им сказали, что начинается прививочная кампания, а начальников станций обязали провести со всеми работниками беседы о том, что они должны привиться «Спутником V». Начальникам станций дали указание предоставить списки людей, которых они отправят на вакцинацию. Исключение делается только для беременных и кормящих матерей.

Лично меня пока ещё никто не принуждал, наверное потому что я не отношусь к постоянным работникам одной станции, работаю на разных. От других людей, в частности сотрудников других служб, я слышала, что людям дают срок до 28 февраля, чтобы привиться. Вначале говорили, что если мы не вакцинируемся, нас могут отстранить от работы без оплаты. Работников, которые учатся в учебном центре, скопом взяли и повезли вакцинироваться. Мы очень напуганы такими событиями, у многих кредиты и ипотеки, люди держаться за эту работу, — рассказывает Жанна.

Женщина добавляет, что ни недавняя хвалебная публикация о «Спутнике V» в самом авторитетном медицинском журнале Lancet, ни то, что вакцину одобрили министерства здравоохранения многих стран, ее не убеждают.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другая не желающая прививаться — Виолетта — работает, по её словам, в «достаточно крупной и известной организации».

Разговор о вакцинации вёл либо начальник по участку, либо руководитель управления, естественно, вся инициатива исходила не от них, а от вышестоящего руководства. Подводили к тому, что привьют рано или поздно всех, хотим мы этого или нет. С января уже ставили перед фактом, что такого-то числа в такое время ты записан на вакцинацию. Её проводят непосредственно на рабочем месте, — рассказывает женщина.

Виолетта добавляет, что на её неоднократный отказ в словесной форме от вакцинации, который она подкрепляла ссылками на юридические нарушения своих прав, ей говорили, что нужно вакцинироваться «без вариантов». Ей также намекали на увольнение или отвод от работы. В итоге Виолетта всё равно не пошла на прививку в назначенный день.

Сотрудник «Автодора» Матфей признаётся, что так как он не намерен ни в каком виде прививаться, ему, видимо, придётся менять работу.

Нам сказали, либо делаешь прививку, либо не допускаем до работы. Зачем мне колоть то, что я не хочу? Я сделал тест на антитела, однако не знаю, будет ли его достаточно. Наверное, буду увольняться, но не знаю, куда после этого могу пойти работать, — говорит Матфей.

Собеседники NEWS.ru рассказывают, что большинство их коллег тем не менее согласны на вакцинацию. Также многие говорили о том, что положительный тест на антитела от COVID-19 иногда достаточно для того, чтобы избежать прививки.

Желающих привиться всё больше

Наибольшее число жалоб, которые поступали в «Ассоциацию клинических исследований», приходили от сотрудников столичного метрополитена. Глава их профсоюза Николай Гостев рассказал NEWS.ru, что, по его сведениям, особых проблем с принуждением нет.

Департамент транспорта поставил задачу о вакцинации 80% сотрудников метрополитена. Да, есть те, которые отказываются от прививки, но пока каких-то особо серьёзных проблем у них на работе нет. Николай Гостев Глава профсоюза работников Московского метрополитена Глава профсоюза работников Московского метрополитена

Сергей Булкин/NEWS.ru

Также много жалоб поступает от сотрудников образовательных учреждений. В профсоюзе «Учитель» NEWS.ru рассказали, что их члены пока не обращались с жалобами на принудительную вакцинацию. По словам секретаря профсоюза Ольги Мирясовой, члены их организации знают, как защитить свои права.

Пока оказывается только, так сказать, моральное давление — говорят, что прививаться надо и так далее. Тут нужно понимать, что по закону заставить привиться никого нельзя. Однако с тех пор, как прививка попала в календарь по обязательному вакцинированию, отказ от неё может стать законным поводом для устранения от работы, что равносильно увольнению. Так или иначе, но мы советуем врачам прививаться и не для того, чтобы избежать проблем с работой, а для своего собственного здоровья. Потому что понятно, что вакцина работает и всё с ней в порядке. Мы точно не относимся к борцам с прививками, которых у нас и так хватает. Ольга Мирясова оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель»

Мирясова добавляет, что она натыкалась на сообщения о принудительной вакцинации учителей в различных пабликах, но эти сообщения анонимны и непонятно, насколько можно им доверять. По словам секретаря профсоюза, приказ санитарного врача, который должен быть после ввода вакцины в календарь обязательных прививок, не был подписан, хотя это обязательная процедура. Таким образом, не совсем понятно, законно ли сейчас требовать от учителей привиться или нет. Мирясова предполагает, что отсутствие подписи — это следствие желания чиновников действовать осторожно. В начале было очень много сообщений о том, что поголовно будут всех заставлять делать прививку и поэтому они хотят проводить вакцинацию мягко, чтобы это не выглядело со стороны плохо или пугающе, считает Ольга Мирясова. Она вспоминает, что когда-то что-то подобное было с вакцинацией от кори.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Основатель одного из крупнейших в России рекрутинговых сервисов Алексей Захаров рассказал NEWS.ru, что в данный момент на рынке труда нет острой проблемы с принудительной вакцинацией.

Есть рабочие места, связанные с работой с людьми: медицина, другие близкие сферы. Там серьёзно относятся к требованию о вакцинации. В других сферах работодатель узнаёт у соискателя, болел ли он, чтобы понять, как себя с ним вести. Это примерно 30% работодателей. Пока они жёстких требований к будущим сотрудникам не предъявляют. Алексей Захаров президент рекрутинговой компании президент рекрутинговой компании

Захаров говорит, что не слышал о случаях, когда, человека увольняли бы за отказ от вакцинации. По его словам, это незаконно и грозит приходом трудовой инспекции.

ЖКХ скопом втихаря всем воткнули вакцину. Загрузили в автобусы и отвезли в принудительном порядке. Это было недели две назад. Однако особо несогласных не было, ведь у сотрудников-мигрантов многие болели и умирали в общежитиях, где они скученно живут, объясняет Алексей Захаров.

Захаров добавил, что, по их данным, в последнее время желающих привиться россиян становится только больше. Люди видят, что всё больше родных и близких сделали себе прививку и ничего страшного с ними не произошло. Согласно его данным, уже 4 из 10 россиян «однозначно» и «скорее готовы» сделать прививку от COVID-19 в ближайшее время. Резкий скачок числа таких людей наблюдался в январе, когда желающих сделать укол «Спутника V» стало больше на четверть.



В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.