В «Википедии» рассказали, чем ей грозят «меры понуждения» от Роскомнадзора СЕО «Викимедиа РУ» Козловский: «меры понуждения» могут снизить объем трафика «Википедии»

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«Меры понуждения» от Роскомнадзора в адрес «Википедии» могут снизить объем ее трафика, но пока последствия непонятны, рассказал исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский RTVI. Он отметил, что рекламы у онлайн-энциклопедии нет, она не зарабатывает на просмотрах и уже более 10 лет не получает пожертвований из России.

Скорее всего, теперь с «Яндекса» будет меньше трафика. Пока с этим непонятно, потому что у «Википедии» нет рекламы, она не зарабатывает на просмотрах, пожертвований мы не получаем из России более 10–12 лет, — сказал Козловский.

Он добавил, что закон не определяет, как нужно информировать пользователей о нарушениях законодательства со стороны сайта. Отражать эту информацию от поисковых сервисов сейчас не требуют, но кто-то может начать это делать, считает Козловский.

Роскомнадзор ранее объявил о «мерах понуждения» в отношении «Википедии» из-за неудаления материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе спецоперации на Украине. Теперь российские поисковые системы будут обязаны информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство.

В апреле Станислав Козловский объяснил, что «Википедия» следует принципу нейтралитета, а ее авторы дают разные точки зрения на события. По поводу вероятной блокировки «Википедии» в РФ Козловский ответил, что в стране и так уже заблокированы некоторые соцсети.