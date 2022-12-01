Как залететь в топы Reels, TikTok, Shorts: советы блогеров-миллионников Популярные тиктокеры раскрыли секреты и подводные камни своего успеха

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Стать популярным, покорить любую соцсеть, попадать в рекомендации, быстро разбогатеть на рекламе — об этом мечтают многие начинающие блогеры. Считается, что топовые тиктокеры — либо везунчики, либо лентяи, для продвижения которых покровители не жалеют средств. Какой труд стоит за работой блогеров, как стать успешным в условиях блокировок и санкций, как попасть в TikTok-хаус и получать миллионы просмотров и денег — об этом NEWS.ru рассказали те, кто уже смог добиться успеха. В этой статье речь пойдет преимущественно о коротких видео — таков сегодняшний тренд, клиповое мышление аудитории делает свое дело.

«Буквально пятое видео набрало больше миллиона просмотров»

Сейчас у блогера Артура Базиняна более 700 тысяч подписчиков и более 600 млн просмотров на YouTube, а в TikTok — 1,3 млн подписчиков. Такого результата он добился меньше чем за два года. По словам Артура, всё началось с участия в КВН, где он играл шесть лет. Затем Базинян стал пробовать себя в роли ведущего и параллельно снимал вайны (короткие юмористические ролики) и модные тогда влоги. С 2018 по 2020 год он активно вел на своем YouTube-канале шоу «Свидание под градусом»: задавал вопросы участникам, в случае отрицательного ответа герой должен был выпить горячительного.

После введенных карантинных ограничений в 2020 году Артур Базинян начал снимать для TikTok семейные юмористические скетчи у себя дома, а позже — и в других локациях в коллаборации с другими блогерами.

И всё! Буквально пятое или шестое видео набрало больше миллиона просмотров. Это был первый миллион за всю историю! Потом где-то через три-четыре ролика еще миллион просмотров. Мы такие: «Круто! Значит, классная нейросеть, рекомендации работают». Параллельно я стал выкладывать короткие ролики на YouTube, в Instagram (деятельность в РФ запрещена. — NEWS.ru), в VK. Через полгода захожу на YouTube и вижу: маленький вертикальный ролик набрал полмиллиона. Тогда я стал на постоянке заливать ролики на YouTube в том числе, — рассказал блогер NEWS.ru.

В марте TikTok ввел ограничения на работу сервиса в России из-за закона о фейках, прекратив распространение нового контента и прямые эфиры (стримы) в России. Из-за этого, считает Базинян, рост числа подписчиков немного замедлился: российские пользователи могут смотреть только старые ролики, новые им недоступны. Хотя техническая возможность размещать свежее видео у отечественных блогеров есть — например, с помощью СИМ-карт телефонных операторов стран СНГ.

Но проблема в том, что залетают только те ролики, которые попадают в мировые рекомендации. А это иностранная аудитория, а не моя, которая в основном российская. Как правило, в мировые рекомендации залетают ролики без русской речи, — отметил Артур.

Фото: Личный архив Артур Базинян

Как попасть в TikTok-хаус, условия работы и проживания

С проблемой введенных китайской платформой ограничений столкнулась и известная тиктокерша Краля Купер, однако останавливаться, считает она, нельзя. Блогерша начинала с обычных стримов, которые вела в свободное от учебы время, зарабатывала на донатах. Первый серьезный успех, выразившийся в миллионных просмотрах, ей принесла рубрика «Кто ты тотемное животное по гороскопу?». По словам Крали, вскоре на ее страничку обратил внимание участник одного из TikTok-хаусов и пригласил присоединиться к коллективу. Однако девушке там не понравилось, так как «практически все ребята были токсичные». Она покинула TikTok-хаус и подала заявку в TikTok-отель Lighthouse (отличие отеля в том, что участники живут не в общем доме, а каждый в своем номере, чтобы иметь личное пространство и избегать ссор).

Собеседование проходило очень легко: в рамках творческого испытания надо было придумать сценарий ролика. После этого — съемки и ожидание решения. Я ждала месяц и верила, что 100% возьмут. Так и получилось, — поделилась Краля Купер в беседе с NEWS.ru.

По сложившейся практике первый месяц после заселения — пробный. В течение этого периода происходит «притирка»: блогеры должны понять, комфортно им в данных условиях или нет, а продюсеры — оценить работоспособность участника и его способность коммуницировать. Если всех всё устраивает, по истечении месяца подписывается контракт. В Lighthouse, по словам Крали Купер, блогеры отчисляют TikTok-отелю 30% от своих рекламных доходов, всё остальное — проживание, питание, продакшен — для них бесплатно.

Еще одно преимущество — уроки актерского мастерства. Раз в две недели педагог проводит с нами очные или дистанционные занятия. За это мы тоже не платим. Если у тебя нет камеры, тебе ее также бесплатно предоставят и еще помогут снять и смонтировать! Тебе нужно лишь скинуть продакшену свой сценарий, — объясняет тиктокерша.

За полгода Купер набрала 1 млн подписчиков, а затем, после ограничений в TikTok, начала пользоваться и другими платформами. Самыми популярными на сегодня площадками, по мнению Крали Купер, являются Like и YouTube Shorts. Блогерам, имеющим преимущественно детскую аудиторию, она советует снимать ролики в Like. Что касается YouTube Shorts, VK и Reels, заливать видео сюда, считает блогерша, есть смысл тем, у кого либо взрослый, либо смешанный состав подписчиков.

Фото: shutterstock

«Удивлять, постоянно выкладывать и суметь заинтересовать за три секунды»

Однако продюсер блогеров и артистов Илья Саглиани заверил NEWS.ru, что «везде есть своя грязь». По его словам, «есть хаусы, где ребят удерживали, не платили им зарплату, и из этой кабалы многие еще даже не успели выйти». Раскрутку TikTok-дома Саглиани оценил в 3-4 млн рублей. Эта сумма, заявил он, включает рекламу в соцсетях, СМИ и коллаборации со звездами.

В развитие TikTok-домов вкладывают миллионы, чтобы потом живущие в них блогеры получали рекламу. С этой рекламы все затем и зарабатывают. Нужно еще понимать, что в хаусе не у всех хороший рейтинг, топчиками будут где-то три человека из пяти. В любом случае хорошо, когда у начинающего блогера есть инвесторы и он сам уже хорошо зарабатывает на рекламе, — говорит Илья Саглиани.

Продюсер рассказал, что первое правило любого блогера, желающего стать успешным, — уметь удивлять.

Раньше было легче набрать аудиторию, а сейчас нужно удивлять, — подтверждает Артур Базинян. — Трендовые звуки и милая внешность (есть исключения — фрики и красивые тиктокеры) сейчас не сильно работают. То есть если ты снимешь обычный липсинг или танец под трендовый звук, то это, как правило, просто пролистывают. А если под тренд снимешь что-то креативное — это залетит. Если ты поешь — снимай, как поешь, но подойти нужно с фантазией. Например, сначала делаешь вид, что не умеешь петь, а потом поешь красиво.

Еще одно условие успеха, по словам Базиняна, четкое понимание своей ниши, поскольку «нейросеть раскидывает тебя по тематикам».

Если ты снимаешь спорт, тебя будут рекомендовать аудитории, которая любит спорт. Если поешь — будет аудитория, которая любит песни, — объясняет блогер.

Также важно упорство и постоянство — так больше шансов попасть в топ и рекомендации.

Если ты на постоянной основе выкладываешь ролики, соцсеть со временем начинает тебя рекомендовать. Если ты раз в неделю будешь что-то выкладывать, у тебя мало шансов на продвижение видео, — считает Артур Базинян.

Начинающим тиктокерам он советует «в первый месяц, на старте, чтобы набрать аудиторию», выкладывать по два-три ролика в день. Затем можно сократить активность до одного видео в сутки.

Креативный тиктокер, который всё хорошо и правильно делает, за год-полтора должен набрать миллион подписчиков. Но при условии, что это очень интересный и постоянный контент, — подчеркивает блогер.

И не стоит забывать о правиле трех секунд. По словам Базиняна, «очень важно заинтересовать зрителя в первые же три секунды видео, тогда он досмотрит ролик до конца».