«Овощ безграмотный»: Михалков возмутился присутствием на ТВ Дани Милохина Михалков раскритиковал федеральные телеканалы за появление безграмотного Милохина

Фото: Lev Ilyin/Global Look Press

Даня Милохин

Никита Михалков в новом выпуске своей авторской программы возмутился, что на федеральные каналы пустили тиктокера Даню Милохина, которого режиссер назвал безграмотным. Он припомнил случай на программе «Новые танцы на ТНТ», где Милохин сидел в жюри.

Участник конкурса Эрбол Бердикулов сообщил членам жюри, что родился на острове Сахалин, после чего Милохин долго переспрашивал, что это такое и где оно находится. А затем сообщил, что раньше никогда не слышал о Сахалине.

Режиссера возмутил не пробел в знаниях Милохина, а то, что администрация федеральных телеканалов допускает его в эфир, да еще и умиляется, что Милохин не знает про Сахалин.

Совершенно естественным становится, что на государственном канале умиление вызывает овощ безграмотный — Даня Милохин. Выясняется, что он, сидя в жюри, не знает, что есть остров Сахалин в пределах границ страны, где он находится. То есть человек, у которого миллионы подписчиков, интересен тем, что не знает ничего. Чистый лист бумаги. Растение! — негодовал Михалков.

Ранее продюсер Андрей Тимофеев с иронией отозвался о Дане Милохине, который сравнил себя с Элтоном Джоном и Фредди Меркьюри. По словам Тимофеева, сравнивать себя с такими звёздами как минимум глупо.