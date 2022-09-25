Маслякова заменили в новом сезоне КВН Нагиев заменил Маслякова в новом сезоне КВН

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев провел первую игру нового сезона КВН, которая состоялась 24 сентября. Субботний выпуск телешоу опубликовали на сайте Первого канала. В жюри юмористической передачи остались генеральный продюсер «Первого» Константин Эрнст, артисты Валерий Сюткин и Пелагея, комик Дмитрий Хрусталев и его коллега Александр Ревва.

Ведущий — Дмитрий Нагиев, — указано в описании под выпуском.

2 февраля ведущий КВН Александр Масляков сообщил, что заболел коронавирусом. Он уточнил, что пропустит начало нового сезона телепередачи.

17 февраля в Театре Российской Армии состоялись съемки первой игры 1/8 финала высшей лиги КВН, на записи которой впервые не было ни заболевшего коронавирусом Маслякова, ни постоянного члена жюри Юлия Гусмана (его заменил Ревва). Присутствовавшие в зале зрители рассказали NEWS.ru, что представший в новом качестве временный ведущий КВН Нагиев стал объектом шуток команд и заметно нервничал: он накричал на одного помощника Маслякова, другого послал к черту и задел Хрусталева.

Ранее юморист и телеведущий Вадим Галыгин заявил, что Эрнст пообещал ему должность ведущего одной из программ. Вместе с этим он опроверг слухи о том, что программа станет аналогом музыкального конкурса «Голос».