К закрытию YouTube готовы? Что надо знать об обновлённом Rutube

Предупреждения о возможности скорого отключения YouTube в России звучат на всё более высоком уровне. Роскомнадзор уже много раз высказывал претензии к работе популярного сервиса, а по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заблокировав канал «Дума ТВ», «YouTube, судя по всему, подписал себе приговор». На этом фоне отечественный видеохостинг Rutube, в будущее которого поверил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, провёл масштабный ребрендинг. Что изменилось, стал ли он лучше и удобнее для российских пользователей и блогеров — в материале NEWS.ru.

Что изменилось в работе Rutube после обновления платформы

Амбассадорами отечественного видеохостинга объявлены пранкеры Вован и Лексус и популярные блогеры Валя Карнавал, Карина Кросс, Юля Гаврилина, Семён Молоканов, Стас Ярушин, Настя Витонова, Кирилл Фокин-Сазонов, Женя Искандарова и другие. Они не стали скрывать, что, привычные к YouTube, пока не чувствуют себя на Rutube как рыбы в воде. Но «зайти первыми» всем по меньшей мере любопытно, тем более что в перспективе маячит упущенная из-за блокировки других соцсетей выгода. По словам директора сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерины Веселковой, на хостинге будут доступны любые виды монетизации.

Пользователей и блогеров Rutube ждут усовершенствованная навигация, свежий дизайн, новые разделы. Теперь юзеры смогут комментировать видео и выводить публикации в топ. Кроме того, появятся функция просмотра роликов в фоновом режиме и блок Originals, где Rutube представит собственные развлекательные шоу.

Также видеохостинг ускорил модерацию, обновил цветовое решение сайта, ввёл отметки верифицированных каналов, аватары, даты загрузки видео и изменил логику меню сервиса. Теперь по умолчанию используются пиктограммы разделов, но при необходимости можно настроить прежний вариант отображения меню, кликнув на кнопку в правом верхнем углу экрана.

Rutube был запущен в 2006 году, в 2020 году холдинг «Газпром-медиа» стал 100-процентным владельцем сервиса, но столь значительные подвижки в работе хостинга происходят впервые. И похоже, что на этот раз на этапе декларации намерений всё не остановится. В этом, по крайней мере, убеждён представитель Кремля Дмитрий Песков, заявивший на днях, что «у Rutube есть будущее, туда будут вложены деньги».

Генеральный директор Rutube Алексей Назаров Павел Бедняков/РИА Новости

«Rutube давно пора предложить способ быстро, а не через 33 кнопки перенести контент с YouTube»

По мнению председателя совета Национальной ассоциации блогеров (НАБ) Марии Терентьевой-Галицких, «если YouTube заблокируют, то при отсутствии выбора трафик пойдёт на Rutube и так или иначе будет расти».

Функционал — это хорошая история, но всё зависит от трафика. Сейчас есть два момента. Во первых, обида креаторов (блогеров), теряющих огромное количество наработанных ресурсов, времени и вообще всех своих вложений в YouTube. С другой стороны, когда приходишь на новую площадку, тебе всё на ней не нравится, даже если вроде бы там есть более интересные, удобные решения, — отметила Мария Терентьева-Галицких.

В беседе с NEWS.ru она признала, что некоторые блогеры уже перешли на Rutube и сервис «немного подрос на фоне общего переливания трафика, но, конечно, пока он не может соревноваться по объёму с YouTube».

Одной из главных проблем перехода блогеров на Rutube эксперт назвала отсутствие возможности быстро и просто перенести контент с YouTube на российский хостинг.

Вы хотите переехать на новую площадку (как в новую квартиру). Что вам нужно в первую очередь? Взять то, что у вас уже есть. Закачать быстро и просто, без 33 лишних кнопочек или программ, которые надо установить, перекачать одно видео, другое. Что происходило после блокировки Instagram (запрещён в РФ. — NEWS.ru)? Люди пошли на все площадки, где им предлагали нажать одну кнопку и перекачать весь их контент, — подчеркнула председатель совета НАБ.

По словам Марии Терентьевой-Галицких, «никто не ждёт, что Rutube вдруг возьмёт и станет идеальной площадкой». Но она убеждена, что разработчикам Rutube «давно пора предложить пользователям быстро перенести контент с одной площадки на другую, это первое, что нужно было сделать». И тогда, по её словам, «блогеры пойдут на Rutube, а зрители придут вслед за авторами».

Блогер Илья Саглиани в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что «те люди, которые сейчас переходят на Rutube, смогут довольно быстро набрать подписчиков».

Так как платформа молодая, она будет активно развиваться. Уже сейчас там есть монетизация. На мой взгляд, Rutube может стать платформой будущего, если делать правильный контент. Тем более что вариантов у нас мало. Точнее, их практически нет. Вряд ли в ближайшее время ограничения снимут и блогеры смогут снова зарабатывать в YouTube и Instagram, — заключил Илья Саглиани.

Здание Московского планетария, где прошла презентация обновлённого Rutube Павел Бедняков/РИА Новости

«Адаптация к Rutube займёт не меньше года»

Президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек заявила NEWS.ru, что Rutube не сможет добиться популярности мгновенно даже в случае блокировки YouTube. Этап адаптации блогеров и пользователей к новой площадке, по её мнению, займёт примерно один год.

Всё зависит от того, как много усилий будет вложено владельцами площадки и лидерами мнений в популяризацию. TikTok, например, взлетел очень быстро. YouTube раскачивался не мгновенно, Instagram тоже. Наверное, у нас будет быстрее, потому что у блогеров уже существует аудитория, которая привыкла с нами взаимодействовать, — предположила Ольга Берек.

Блогер-миллионник Яна Муратова пока не разделяет оптимизм аналитиков в связи с будущим Rutube. В беседе с NEWS.ru она напомнила, что YouTube — международная площадка, аккумулировавшая контент со всего мира, тогда как «Rutube — это русская соцсеть». Муратова усомнилась, что Rutube сможет когда-нибудь сравниться по популярности с YouTube, так как «в случае его отключения мы, скорее всего, будем отрезаны от остального мира и лишены возможностей, к которым уже привыкли».