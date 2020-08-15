Завод по переработке пластика загорелся в Греции

https://static.news.ru/photo/2f4033f0-def6-11ea-a8fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: bolltzmann/twitter.com

Здание завода по переработке пластика горит в Греции. В борьбе с огнём задействованы около полусотни пожарных, 14 спецмашин и 2 вертолёта.

Инцидент произошёл на севере Афин, в районе Метаморфоси. Завод располагается в районе 13-го километра трассы Афины — Ламия.

Возгорание началось утром 15 августа. Его причина пока не называется. Пожарные стараются не допустить распространения огня на другие производственные здания, которые находятся поблизости. Информации о пострадавших нет.

В результате пожара образовалось большое облако чёрного дыма, который относит в сторону жилых кварталов. В связи с этим Министерство по делам защиты граждан Греции распространило предупреждение, в котором порекомендовало горожанам оставаться дома и держать закрытыми окна, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Волгограде на АЗС загорелась цистерна с газом, а затем последовал взрыв. В результате пострадали 12 человек, 10 из которых были госпитализированы.