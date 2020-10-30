Вооружённый мужчина напал на людей в китайской больнице

https://static.news.ru/photo/b3d23c1c-1b3c-11eb-b6ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Radedzki/Global Look Press

Двое пострадали в результате нападения мужчины, вооружённого ножом, в одной из больниц Гуанчжоу.

ЧП произошло около 05:00 мск 31 октября. Как выяснилось, нападавший, 35-летний уроженец северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, оказался бывшим пациентом лечебного учреждения, в которое он ворвался, передаёт РИА Новости.

После нападения злоумышленник покончил с собой. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, идёт расследование. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Как писал NEWS.ru, силовики задержали в Париже мужчину, который угрожал полицейским. У злоумышленника были изъяты два ножа.