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Вооружённый мужчина напал на людей в китайской больнице

08:35, 31 октября 2020
Фото: Fotostand / Radedzki/Global Look Press

Двое пострадали в результате нападения мужчины, вооружённого ножом, в одной из больниц Гуанчжоу.

ЧП произошло около 05:00 мск 31 октября. Как выяснилось, нападавший, 35-летний уроженец северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, оказался бывшим пациентом лечебного учреждения, в которое он ворвался, передаёт РИА Новости.

После нападения злоумышленник покончил с собой. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, идёт расследование. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Как писал NEWS.ru, силовики задержали в Париже мужчину, который угрожал полицейским. У злоумышленника были изъяты два ножа.

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