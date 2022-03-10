Внук Никиты Михалкова попал в ДТП в Подмосковье

Внук режиссёра Никиты Михалкова, 19-летний Пётр, попал в автомобильную аварию в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Помимо него в аварии пострадал его 17-летний знакомый. Оба молодых человека госпитализированы с сотрясением мозга.

ДТП случилось в селе Петрово-Дальнее под Красногорском, неподалёку от имения Михалковых. Отцом Петра является старший сын режиссёра, ресторатор Степан Михалков.

Ранее в серьёзную аварию в Москве попал внебрачный сын актёра Михаила Пореченкова Владимир Любимцев. Он заявил, что от его машины не осталось живого места, а сам он уцелел только чудом. По словам Любимцева, он ехал в автомобиле со своей сестрой и в момент ДТП пережил сильный шок.

Руководитель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков ранее заявил, что безопасность дорожного движения можно повысить с помощью социальной рекламы. По его словам, действующая система штрафов по видеокамерам не предупреждает нарушения, а только наказывает за уже совершённые.

Лысаков также отметил, что в Москве каждый год выписывают 30 млн рублей штрафов.