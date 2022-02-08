Внебрачный сын Пореченкова попал в серьёзное ДТП в Москве

Внебрачный сын Пореченкова Владимир Любимцев попал в серьёзную аварию в Москве. Об этом он написал в Instagram.

Сын актёра не стал вдаваться в подробности происшествия, указав только, что от его машины не осталось живого места, а сам он уцелел только чудом. Любимцев рассказал, что ехал в авто со своей сестрой. В момент ДТП он пережил сильный шок.

Сестра успела сказать: спаси и сохрани, а я выругался, — поделился эмоциями сын артиста.

Владимир Любимцев недавно переехал в Москву из Таллина, ему 33 года. Мама Любимцева — Ирина умерла в 1995 году, его воспитывали бабушка и тётя. Со своим отцом Владимир стал общаться только в 19 лет.

Вообще известный актёр российских сериалов Михаил Пореченков может похвастаться тремя сыновьями, двумя дочерьми и даже маленькой внучкой — Владимир, Варвара, Михаил, Мария и Пётр. Внучку Мирославу звёздному отцу родила супруга первого сына Пореченкова. Семья живёт в Таллине, а сам Владимир занимается дзюдо и боксом. Он родился в 1989 году в гражданском браке Пореченкова с Ириной Любимцевой.

Ранее актёр Михаил Пореченков осудил современную молодёжь, которая, по его мнению, часто с презрением относится к людям рабочих профессий.