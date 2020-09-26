Власти назвали общее число пострадавших при ДТП под Калининградом

https://static.news.ru/photo/7b69e1f4-00d9-11eb-8461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сообщество автомобилистов Калининграда и области/vk.com

Общее число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и песковоза в Калининградской области, где погибли 7 человек, достигло 15 человек, заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

По его словам, число разнится из-за того, что многие из тех, кто пострадал в аварии легко, уехали с места происшествия.

На данный момент пострадавших и погибших — 22 человека, — отметил Лысков, слова которого приводит РИА Новости.

Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. По словам местных жителей, трасса в этом месте недостаточно широкая, поэтому водители нередко «цепляют» встречную полосу, следуя при этом на высокой скорости.

По предварительной информации, автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с песковозом. Погибли семь человек, в том числе водитель грузового автомобиля и 11-летний ребёнок.

Ранее NEWS.ru писал, что в регионе на 28 сентября объявлен траур.