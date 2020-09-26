В Калининградской области объявили траур из-за смертельного ДТП с автобусом

https://static.news.ru/photo/98a97c4a-00be-11eb-a675-fa163e074e61_660.jpg Фото: 39.mchs.gov.ru

Пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что в регионе на 28 сентября объявлен траур. Причиной стало ДТП с участием рейсового автобуса, в котором погибли семь человек.

По его словам, в настоящий момент известно о семи погибших и 10 пострадавших. В момент аварии в транспортном средстве находились до 15 человек, включая водителя и кондуктора. Шофёр и автобус прошли все необходимые проверки перед выходом на рейс, сама машина эксплуатируется только 1,5 года и находилась в исправном состоянии.

Губернатор Антон Алиханов принял решение об объявлении в области траура 28 сентября. Глава региона выразил соболезнование семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, — передаёт «Интерфакс».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Авария произошла 27 сентября в 10:20 (11:20 мск) в Зеленоградском городском округе в районе посёлков Круглово и Кумачёво. По словам местных жителей, трасса в этом месте недостаточно широкая, поэтому водители нередко «цепляют» встречную полосу, следуя при этом на высокой скорости, писал NEWS.ru.

По предварительной информации, автобус маршрута № 120, следовавший из Калининграда в населённый пункт Янтарный, на прямом участке дороги выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с песковозом. Погибли семь человек, в том числе водитель грузового автомобиля и 11-летний ребёнок.