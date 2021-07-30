Видео драки со стрельбой в московском ТЦ появилось в Сети

Видео драки со стрельбой в столичном ТЦ появилось в Сети. После инцидента в «Ашане» на Верхней Красносельской полицейские задержали несколько человек, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах слышны крики участников конфликта, есть звуки выстрелов, а в какой-то момент группа мужчин набрасывается на оппонента и бьёт его ногами.

Отставить, отставить! — кричит один из участников драки, после чего толпа разбегается.

Полицейские, прибывшие на место, задержали несколько человек. Они были доставлены в ближайшее отделение для проверки на причастность к противоправным деяниям. Информации о пострадавших нет. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 70 человек после массовой драки с участием мигрантов. Конфликт на бытовой почве возник между уроженцами Чечни и гражданами Таджикистана.