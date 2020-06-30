Ветеран «Альфы» связал подготовку теракта во Владикавказе с голосованием

https://static.news.ru/photo/aeb37a7c-bad2-11ea-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Подготовка теракта во Владикавказе сторонником запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» может быть связана с голосованием по поправкам к Конституции РФ, чтобы омрачить настроение граждан. Такого мнения придерживается президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» и член Общественной палаты страны Сергей Гончаров.

Почему теракт готовился именно сейчас? Это — неделя, когда проходит голосование по поправкам в Конституцию. Думаю, боевики пытаются показать, что они ещё существуют. Пытаются омрачить настроение россиян, — рассказал радио Sputnik эксперт.

Вместе с тем он считает, что подготовка теракта — это все-таки исключение, а не традиция на Северном Кавказе.

Как писал NEWS.ru, ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе. По данным спецслужб, задержанный гражданин России 1990 года рождения планировал устроить взрыв возле одного из административных зданий, а затем уехать на Ближний Восток воевать за террористов.

Видео захвата было опубликовано в Сети.

У террориста обнаружили тайник, в котором хранились компоненты самодельного взрывного устройства, а также была найдена его электронная переписка с боевиками «Исламского государства», находящимися за границей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации». Кроме того, в ближайшее время к нему добавится статья о покушении на теракт.

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.