В жилом доме в подмосковном Красногорске произошёл хлопок газа

В жилом доме в подмосковном Красногорске произошёл хлопок газовоздушной смеси, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области. Сотрудники ведомства выехали на место ЧП по адресу Железнодорожный проезд, дом 9.

При проведении ремонтных работ произошёл хлопок газовоздушной смеси во втором подъезде на пятом этаже. Повреждена перегородка между кухней и комнатой, выбита оконная рама. Погибших и пострадавших нет, — отметили в ведомстве.

Ранее 27 октября взрыв газа произошёл в пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ в Бурятии.

По словам местной жительницы, в результате взрыва в квартире разрушилась перегородка, в ванной комнате сгорела стиральная машина и выбило окно. В момент происшествия женщина с ребёнком были в другой комнате, поэтому они не пострадали.

Ранее в МЧС сообщили, что с начала сентября на территории России было зарегистрировано почти 20 хлопков газовоздушной смеси. Также отмечается, что в холода примерно на треть увеличивается число пожаров.