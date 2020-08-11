В Санкт-Петербурге пьяный водитель с автоматом охранял экскаватор

Оружие и боеприпасы изъяты у нетрезвого мужчины в Санкт-Петербурге. Тот заявил, что подрабатывал охранником и сторожил экскаватор.
Однако почему оказался в стельку пьяным, он объяснить не смог.
Инцидент произошёл в ночь на 10 августа в Приморском районе,
На Комендантском проспекте в припаркованной машине Volkswagen был замечен 41-летний уроженец Ростовской обрасти из Ломоносова. Были найдены оружие и боеприпасы. При осмотре в бардачке машины был обнаружен и изъят магазин автомата с десятью патронами, а на заднем сиденьи — автомат Калашникова с шестью патронами в магазине и ещё одним в стволе. Помимо этого, ещё один патрон валялся на полу около водительского сиденья.
В салоне автомобиля оперативники также нашли нож в ножнах, а в багажнике — зелёный бронежилет.
Водитель был настолько пьян, что не смог ответить на вопросы полицейских. Однако позже, после медицинского освидетельствования, он назвал оружие охотничьим и заверил, что оно официально зарегистрировано. Тем не менее в базе правоохранители информации о таковом не нашли и отправили его на экспертизу.
Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, мужчина открыл стрельбу в результате дорожного конфликта. Пострадавшего госпитализировали.
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