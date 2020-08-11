В Санкт-Петербурге пьяный водитель с автоматом охранял экскаватор

https://static.news.ru/photo/329e918a-dbc8-11ea-b938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оружие и боеприпасы изъяты у нетрезвого мужчины в Санкт-Петербурге. Тот заявил, что подрабатывал охранником и сторожил экскаватор.

Однако почему оказался в стельку пьяным, он объяснить не смог.

Инцидент произошёл в ночь на 10 августа в Приморском районе, передают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На Комендантском проспекте в припаркованной машине Volkswagen был замечен 41-летний уроженец Ростовской обрасти из Ломоносова. Были найдены оружие и боеприпасы. При осмотре в бардачке машины был обнаружен и изъят магазин автомата с десятью патронами, а на заднем сиденьи — автомат Калашникова с шестью патронами в магазине и ещё одним в стволе. Помимо этого, ещё один патрон валялся на полу около водительского сиденья.

В салоне автомобиля оперативники также нашли нож в ножнах, а в багажнике — зелёный бронежилет.

Водитель был настолько пьян, что не смог ответить на вопросы полицейских. Однако позже, после медицинского освидетельствования, он назвал оружие охотничьим и заверил, что оно официально зарегистрировано. Тем не менее в базе правоохранители информации о таковом не нашли и отправили его на экспертизу.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, мужчина открыл стрельбу в результате дорожного конфликта. Пострадавшего госпитализировали.