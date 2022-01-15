В Подольске в ДТП погибли три человека, ещё трое оказались в больнице

Три человека погибли, ещё трое оказались в больнице после того, как автомобиль ВАЗ в подмосковном Подольске выехал ночью 16 января на встречную полосу. Он врезался в иномарку на полном ходу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, не справился, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ауди». В результате ДТП три человека погибли, и ещё трое госпитализированы в медицинское учреждение, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 12 человек, в том числе двое детей, пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в Москве. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

Столичный департамент транспорта сообщил, что 15 января в 08:46 на Варшавском шоссе в районе дома 179, строение 1, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси.

На место были направлены бригады скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД, которые выясняли все обстоятельства произошедшего.