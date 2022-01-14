Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и такси в Москве

Пять человек, в том числе и ребёнок, пострадали в ДТП с автобусом и автомобилем такси на Варшавском шоссе в Москве. Одной из причин произошедшего назвали то, что водитель такси не уступил дорогу общественному транспорту. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram.

Сегодня в 08:46 на Варшавском шоссе, в районе д. 179, стр. 1 произошло ДТП с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО «Трансавтолиз» и автомобиля такси, — говорится в сообщении.

На место были направлены бригады скорой помощи, а также сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Степень тяжести состояния пострадавших не уточняется. О том, что кто-то из них был госпитализирован также не сообщается.

В ведомстве добавили, что движение по Варшавскому шоссе в сторону центра осуществляется по трём полосам из четырёх.

Ранее семь машин столкнулись в Москве на Дмитровском шоссе 14 января. В ДТП пострадали два человека.