В Подмосковье пять человек насмерть задохнулись угарным газом

https://static.news.ru/photo/19cf5fb4-6c3b-11eb-b0c4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске погибли пять человек. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей печки.

Трагедия произошла на территории строительного городка в подмосковной деревне Болкашино. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, тела рабочих были обнаружены утром в строительной бытовке. Пожара не было. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Все погибшие прибыли в Подмосковье из Марий Эл.

Как писал NEWS.ru, в январе мать и пятеро детей были госпитализированы с отравлением угарным газом в селе Михайловка Карасукского района Новосибирской области. В частном доме, где проживала семья, возник огонь на веранде. До прибытия пожарных 28-летняя мать сумела выбраться из дома сама через окно и спасти детей. Однако все они в тяжёлом состоянии были госпитализированы в Карасукскую ЦРБ в реанимацию. Прокуратура организовала по факту пожара проверку. По предварительным данным, дом, где жили мать и дети 12, 11, 8, 5 и 4 лет, был оборудован печным отоплением. На социальном учёте в качестве неблагополучной семья не состояла.