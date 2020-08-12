В Петербурге полицейские ликвидировали предполагаемого участника ИГ

https://static.news.ru/photo/304c7b68-dc7c-11ea-9b2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

В Санкт-Петербурге произошла стычка между сотрудниками полиции и участником бандформирования из Дагестана, который, предположительно, мог состоять в террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Инцидент произошёл утром 12 августа на Боровой улице. Полицейские остановили автомобиль, водитель которого показался им подозрительным. Во время проверки VIN-номера они обнаружили несколько боевых патронов.

Мужчина ударил одного из полицейских, сел за руль и попытался скрыться. Сотрудники МВД догнали его на патрульной машине, после чего завязалась перестрелка, в ходе которой дагестанец получил несколько ранений и скончался на месте. Кадры с места происшествия опубликовали «Невские новости».

По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни, в отношении сотрудника правоохранительных органов». Издание отмечает, что имя застреленного полицейскими мужчины фигурирует в списках террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Во время осмотра его автомобиля помимо патронов были найдены винтовка Мосина и обрез.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. По данным НАК, преступники занимались подготовкой к терактам. Боевики находились в частных домах, в ответ на предложение силовиков сдаться они открыли огонь и были нейтрализованы в ходе перестрелки.