Двое готовивших теракты боевиков ликвидированы в Ингушетии

Сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. По данным НАК, преступники занимались подготовкой к терактам.
Спецоперация проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. Боевики находились в частных домах, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг и предложили злоумышленникам сложить оружие и сдаться, но те открыли огонь,
В ходе перестрелки двое боевиков были нейтрализованы, один задержан. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей потерь нет.
В ходе осмотра места перестрелки было обнаружено оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.
Как писал NEWS.ru ранее, проходящая по делу о гибели сотрудника Росгвардии в Ингушетии девушка, которая была рядом с ним во время расстрела, теперь находится под государственной защитой.
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