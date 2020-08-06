Двое готовивших теракты боевиков ликвидированы в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/3b3f77ba-d870-11ea-8722-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК) ликвидировали двух боевиков в ходе контртеррористической операции в Ингушетии. По данным НАК, преступники занимались подготовкой к терактам.

Спецоперация проводилась в Назрани и в селе Сагопша Малгобекского района. Боевики находились в частных домах, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию вокруг и предложили злоумышленникам сложить оружие и сдаться, но те открыли огонь, передаёт РБК.

В ходе перестрелки двое боевиков были нейтрализованы, один задержан. Среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей потерь нет.

В ходе осмотра места перестрелки было обнаружено оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

Как писал NEWS.ru ранее, проходящая по делу о гибели сотрудника Росгвардии в Ингушетии девушка, которая была рядом с ним во время расстрела, теперь находится под государственной защитой.