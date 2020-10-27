Двое погибли в перестрелке между силовиками в Чечне

https://static.news.ru/photo/725f4916-182e-11eb-9edb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чечне в перестрелке, устроенной сотрудниками ОМОН и СОБР, погибли два человека. Инцидент произошёл в селе Ачхой-Мартан.

Как передаё т ТАСС, среди убитых — один сотрудник Росгвардии и ещё один гражданский, число пострадавших устанавливается.

В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты и уничтожили ячейку международных террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещённая в РФ организация). Об этом 15 октября сообщили представители ЦОС ФСБ.