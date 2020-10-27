Двое погибли в перестрелке между силовиками в Чечне

В Чечне в перестрелке, устроенной сотрудниками ОМОН и СОБР, погибли два человека. Инцидент произошёл в селе Ачхой-Мартан.
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В селе Ачхой-Мартан в Чечне недалеко от кафе произошла перестрелка между сотрудниками СОБР и ОМОН, в результате которой погибли два человека, — сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракты и уничтожили ячейку международных террористов из «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещённая в РФ организация). Об этом 15 октября сообщили представители ЦОС ФСБ.