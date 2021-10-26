Расследовавший убийство губернатора Магадана полицейский найден мёртвым

Бывший замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексей Новосельцев убит в собственном доме в Новой Москве. Основной считается версия убийства с целью ограбления, пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что 23 октября 69-летний мужчина заходил в гости к своей дочери, проживающей на соседней улице. После этого он пошёл к себе на участок, после чего ему долгое время никто не мог дозвониться. Утром 25 октября дочь решила навестить отца и обнаружила его тело с ножевыми ранениями в бане. С места убийства исчез сотовый телефон, в самом доме порядок нарушен не был. Сам Новосельцев не предупреждал родственников, что к нему должен кто-то прийти или приехать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), также рассматривается связь убийства с прошлыми делами Новосельцева. Он считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям и возглавлял штаб по расследованию заказного убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Кроме того, уже после отставки Новосельцев негласно отвечал за службу безопасности РПЦ и был приближён к патриарху Алексию II.

Ранее сообщалось, что ночью 23 июля в Ставрополе произошло убийство замначальника отдела уголовного розыска Руслана Абовяна. Киллер произвёл выстрелы и скрылся на автомобиле. Полицейский получил девять огнестрельных ранений, от которых скончался в реанимации. Вскоре после этого подозреваемый в убийстве был задержан: он прятался в заброшенных постройках в Андроповском районе Ставропольского края, отдалившись от места преступления на несколько десятков километров.