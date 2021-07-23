Задержание подозреваемого в убийстве следователя попало на видео

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Процедура задержания подозреваемого в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска в Ставрополе сняли на видео. Ролик публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как предполагаемого преступника — 28-летнего мужчину — валят на землю сотрудники СК и МВД, которые проводили задержание.

Подозреваемый в убийстве полицейского прятался в заброшенных постройках в Андроповском районе Ставропольского края, отдалившись от места преступления на несколько десятков километров.

Убийство замначальника отдела уголовного розыска Руслана Абовяна произошло в Ставрополе ночью 23 июля, неизвестный произвёл выстрелы и скрылся на автомобиле.

Полицейский получил девять огнестрельных ранений, от которых скончался в реанимации.

Возбуждено дело об убийстве и незаконном обороте оружия.