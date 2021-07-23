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На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве полицейского

19:05, 24 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Подозреваемый в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя задержан. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

В ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативных сотрудников на территории Андроповского района задержан 28-летний подозреваемый в убийстве заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю, — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что мужчина прятался в заброшенных постройках. Подозреваемого в ближайшее время доставят к следователю. Продолжается работа по установлению иных лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее сообщалось, что неизвестный застрелил в Ставрополе замначальника уголовного розыска Руслана Абовяна. 

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