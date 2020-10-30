В Московской области школьница умерла от отравления наркотиками

https://static.news.ru/photo/46f3c4f4-1abe-11eb-869b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Подмосковье 17-летняя школьница скончалась, отравившись наркотиками. Следователи начали проверку. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По её словам, тело девочки было обнаружено в подъезде многоэтажного дома в деревне Путилково Красногорска. Признаков насильственной смерти на трупе обнаружено не было.

Накануне школьница ушла из дома и не вернулась. По предварительной информации, смерть наступила от отравления наркотическими средствами.

По данному факту следственным отделом по г. Красногорску ГСУСК России по Московской области проводится проверка, — сказала Врадий.

С места происшествия изъяты предметы, которые могут иметь значение для следствия. Кроме того, будут проведены химическая и судебно-медицинская экспертизы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что крупная нарколаборатория в Емельяновском районе Красноярского края была обнаружена сотрудниками ФСБ. На данный момент её деятельность пресечена.