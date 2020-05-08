В Крыму тренер ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску

Полиция в Крыму проведёт проверку информации о драке между тренером ММА и продавщицей местного магазина. Спортсмен напал на женщину после того, как она сделала ему замечание за отсутствие на лице медицинской маски.
Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в управлении МВД по республике.
Инцидент произошёл в посёлке Новый Свет в Судаке. Боец пришёл в магазин с девушкой, которая вступила в конфликт с продавщицей. Защищая свою спутницу, тренер сначала плюнул продавщице в лицо, а затем повалил на землю и начал избивать. Случившееся снимала на камеру смартфона зачинщица конфликта. После инцидента пара удалилась. Сейчас полиция проводит по данному факту проверку,
Ранее боец ММА Андрей Семёнов рассказал, как выпустить пар в условиях самоизоляции. По его словам, важно ежедневно заниматься физическими упражнениями. Если же человеку не хватает атмосферы соревнований, можно состязаться с друзьями. Спортсмен посоветовал, например, на спор отжиматься или приседать. Главное условие — делать это по видеосвязи, писал NEWS.ru.
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