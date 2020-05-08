В Крыму тренер ММА избил продавщицу за просьбу надеть маску

https://static.news.ru/photo/8cc9dfa2-91e0-11ea-8cfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция в Крыму проведёт проверку информации о драке между тренером ММА и продавщицей местного магазина. Спортсмен напал на женщину после того, как она сделала ему замечание за отсутствие на лице медицинской маски.

Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в управлении МВД по республике.

Инцидент произошёл в посёлке Новый Свет в Судаке. Боец пришёл в магазин с девушкой, которая вступила в конфликт с продавщицей. Защищая свою спутницу, тренер сначала плюнул продавщице в лицо, а затем повалил на землю и начал избивать. Случившееся снимала на камеру смартфона зачинщица конфликта. После инцидента пара удалилась. Сейчас полиция проводит по данному факту проверку, сообщает «Российская газета».

Ранее боец ММА Андрей Семёнов рассказал, как выпустить пар в условиях самоизоляции. По его словам, важно ежедневно заниматься физическими упражнениями. Если же человеку не хватает атмосферы соревнований, можно состязаться с друзьями. Спортсмен посоветовал, например, на спор отжиматься или приседать. Главное условие — делать это по видеосвязи, писал NEWS.ru.