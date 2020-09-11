В Истре воры украли из дома бизнесмена 3 млн рублей и драгоценности

В Истре воры вынесли из дома бизнесмена три миллиона рублей и ювелирные украшения. Злоумышленники пробрались в частный дом и взломали сейф.
Инцидент произошёл утром 10 сентября. В двухэтажном доме в деревне Сафонтьево неизвестные сняли стекло на первом этаже, после чего проникли внутрь и взломали сейф, в котором хранились три миллиона рублей и украшения. Точная сумма ущерба устанавливается,
В жилище предпринимателя не было сигнализации и камер видеонаблюдения. На месте происшествия полицейские нашли отпечатки пальцев, следы обуви и дверцу сейфа. Сейчас злоумышленников разыскивают, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве неизвестный проник в квартиру бизнесмена на бульваре Маршала Рокоссовского и украл из сейфа более 22 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», писал NEWS.ru.
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