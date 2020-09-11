В Истре воры украли из дома бизнесмена 3 млн рублей и драгоценности

https://static.news.ru/photo/bf82316a-f41e-11ea-8e8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Истре воры вынесли из дома бизнесмена три миллиона рублей и ювелирные украшения. Злоумышленники пробрались в частный дом и взломали сейф.

Инцидент произошёл утром 10 сентября. В двухэтажном доме в деревне Сафонтьево неизвестные сняли стекло на первом этаже, после чего проникли внутрь и взломали сейф, в котором хранились три миллиона рублей и украшения. Точная сумма ущерба устанавливается, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

В жилище предпринимателя не было сигнализации и камер видеонаблюдения. На месте происшествия полицейские нашли отпечатки пальцев, следы обуви и дверцу сейфа. Сейчас злоумышленников разыскивают, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве неизвестный проник в квартиру бизнесмена на бульваре Маршала Рокоссовского и украл из сейфа более 22 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере», писал NEWS.ru.