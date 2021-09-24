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В Дагестане из-за ливней реки вышли из берегов и начали сносить дома

18:06, 24 сентября 2021
В Дагестане из-за ливней реки вышли из берегов и начали сносить дома Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Дагестане из-за сильных дождей реки начали выходить из берегов и сносить жилые дома. В селе Агвали поток подмыл фундамент двухэтажного дома, из-за чего он ушёл под воду. Ливни также спровоцировали множественные обвалы горной породы, из-за этого дороги в регионе оказались сильно повреждены. 

На ролике, опубликованном Mash, видно, что на некоторых участках дорог невозможно движение автотранспорта из-за разрушения дорожного полотна. Мощные потоки воды сносят всё на своём пути. При этом не уточняется, пострадал ли кто-нибудь в результате наводнения. Людей успели эвакуировать в безопасное место.

Ранее туристы показали, как выглядит Анапа после двух суток ливней. В городе были затоплены улицы, кое-где прорвало люки канализации, по некоторым адресам фиксировалось отключение света.

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