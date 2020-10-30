В центре Москвы магазин эвакуировали из-за подозрительного предмета

https://static.news.ru/photo/7a3684a4-1ae2-11eb-b1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из супермаркетов в центре столицы прошла эвакуация посетителей. Причиной стал некий предмет. На место происшествия выехали сапёры. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

В магазине по адресу Смоленская набережная, 2/1, стр. 2, неизвестный оставил подозрительный чемодан. После осмотра чемодана на место вызваны сапёры, — рассказал собеседник ТАСС.

По словам инсайдера, из супермаркета эвакуировали семь человек.

Около трети россиян начали делать закупки товаров впрок, причём речь идёт не только о продуктах питания, но и о товарах не первой необходимости, следует из результатов проведённого агрегатором объявлений, писал NEWS.ru.