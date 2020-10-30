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Происшествия

В центре Москвы магазин эвакуировали из-за подозрительного предмета

21:39, 30 октября 2020 12
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одном из супермаркетов в центре столицы прошла эвакуация посетителей. Причиной стал некий предмет. На место происшествия выехали сапёры. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

В магазине по адресу Смоленская набережная, 2/1, стр. 2, неизвестный оставил подозрительный чемодан. После осмотра чемодана на место вызваны сапёры, — рассказал собеседник ТАСС.

По словам инсайдера, из супермаркета эвакуировали семь человек.

Около трети россиян начали делать закупки товаров впрок, причём речь идёт не только о продуктах питания, но и о товарах не первой необходимости, следует из результатов проведённого агрегатором объявлений, писал NEWS.ru.

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