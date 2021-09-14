Турист погиб при сходе ледника в горах Карачаево-Черкесии

Ледник сошёл в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии на высоте 2,2 тысячи метров, под него попала группа туристов. В результате ЧП погиб один человек, ещё двое получили травмы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В результате обрушения части ледника Алибек в поселке Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек. Из них один человек погиб, двое получили травмы, — заявили в ведомстве.

Туристы прибыли в Домбай из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края.

Ранее тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, были эвакуированы спасателями. Трагедия произошла 17 августа. Двое мужчин совершали восхождение в составе группы. При спуске с ледника на высоте 4100–4200 метров они оступились и упали со склона. Тела погибших были обнаружены 19 августа на высоте около 3500 метров.