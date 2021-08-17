16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

На Камчатке двое туристов упали в пропасть с высоты четырёх тысяч метров

13:32, 17 августа 2021
На Камчатке двое туристов упали в пропасть с высоты четырёх тысяч метров Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На Камчатке двое туристов упали с высоты четырёх тысяч метров. Инцидент произошёл на вулкане Ключевском. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео