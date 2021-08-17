На Камчатке двое туристов упали в пропасть с высоты четырёх тысяч метров

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн представил стратегический документ, регулирующий информационные технологии в России. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

Хинштейн заявил, что в основе стратегии заложены безопасность, свобода и развитие. Всё это должно будет гарантировать государство. Помимо этого, сообщается, что в манифесте отдан приоритет российским разработчикам и снижена роль...