Тела погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов эвакуированы

Тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, эвакуированы спасателями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Оба тела эвакуированы. Применялся вертолёт, работали спасатели, — сообщили в МЧС.

Инцидент произошёл 17 августа. Двое мужчин совершали восхождение в составе группы. При спуске с ледника на высоте 4100–4200 метров они оступились и упали со склона. Тела погибших были обнаружены 19 августа на высоте около 3500 метров.

Ранее сообщалось, что одним из погибших оказался депутат из Красноярского края Андрей Закалин.