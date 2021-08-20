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Тела погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов эвакуированы

06:30, 21 августа 2021
Тела погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов эвакуированы Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, эвакуированы спасателями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Оба тела эвакуированы. Применялся вертолёт, работали спасатели, — сообщили в МЧС.

Инцидент произошёл 17 августа. Двое мужчин совершали восхождение в составе группы. При спуске с ледника на высоте 4100–4200 метров они оступились и упали со склона. Тела погибших были обнаружены 19 августа на высоте около 3500 метров.

Ранее сообщалось, что одним из погибших оказался депутат из Красноярского края Андрей Закалин.

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