Тела погибших на Ключевском вулкане на Камчатке туристов эвакуированы
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
06:30, 21 августа 2021
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press
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Тела двух туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, эвакуированы спасателями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Оба тела эвакуированы. Применялся вертолёт, работали спасатели, — сообщили в МЧС.
Инцидент произошёл 17 августа. Двое мужчин совершали восхождение в составе группы. При спуске с ледника на высоте 4100–4200 метров они оступились и упали со склона. Тела погибших были обнаружены 19 августа на высоте около 3500 метров.
Ранее сообщалось, что одним из погибших оказался депутат из Красноярского края Андрей Закалин.