Трёхлетний ребёнок выжил после падения с пятого этажа

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В Подмосковье трёхлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже. Он получил травмы, но остался жив.

Инцидент произошёл в Люберцах. Ребёнок находился под присмотром матери. Когда она ненадолго оставила сына без внимания, тот влез на подоконник, открыл окно и выпал наружу.

Мальчика доставили в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой руки и множественные ушибы.

По факту происшествия главк СКР по Московской области начал проверку с целью установления всех обстоятельств инцидента. По её результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте ведомства.

В СКР напомнили, что падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 14-летняя школьница выпала с балкона 13-го этажа. Она приземлилась на припаркованный внизу автомобиль и выжила. Пострадавшую отправили в детскую больницу на вертолёте.