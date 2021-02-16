В Москве школьница упала на машину с 13 этажа и выжила

https://static.news.ru/photo/12ca77a8-7073-11eb-a5a9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 14-летняя школьница выпала с балкона 13 этажа. Подросток приземлилась на припаркованный внизу автомобиль и выжила.

По некоторым данным, девочка, приземлившись на автомобиль, спросила у стоявшего рядом с машиной хозяина: «Я что, ещё жива?». В результате, мужчина успокаивал подростка и вызвал на место МЧС и скорую помощь.

Один из жильцов того же дома поведал, что ехал вместе со школьницей в лифте. Он вышел на 13-м этаже и зашёл в квартиру, а когда чуть позже вышел в подъезд, то увидел на подоконнике следы на снегу. Москвич посмотрел вниз и увидел людей вокруг упавшей школьницы.

Пострадавшую отправили в детскую больницу на вертолете. Её состояние не уточняется. Выясняются обстоятельства произошедшего, передаёт Life.

Ранее NEWS.ru писал, что тело десятилетней девочки, которая ушла из дома утром 14 февраля в Колпинском районе Санкт-Петербурга, было обнаружено на детской площадке. Обстоятельства происшествия выясняются. По одной из версий, девочка совершила самоубийство.

До этого сообщалось, что в селе Шалинское на территории Красноярского края умер ученик одной из местных школ. Трагедия случилась в день, когда в учебном заведении проходил педсовет. Рядом с телом 15-летнего мальчика в частном доме обнаружили ружьё его отца. В тот день подросток в школу не пошёл.