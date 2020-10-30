Суд приговорил экс-мэра Евпатории Филонова к 3 годам и 8 месяцам колонии

https://static.news.ru/photo/114ceb08-1aac-11eb-b9c1-fa163e074e61_660.jpg Андрей Филонов Фото: andriy.filonov/facebook.com

Бывший мэр Евпатории Андрей Филонов приговорён Железнодорожным судом Симферополя к 3 годам и 8 месяцам колонии по делу о махинациях с землёй.

Филонову назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 8 месяцев, — цитирует ТАСС начальника общего отдела Железнодорожного районного суда Симферополя Оксану Тарасенко.

Суд признал бывшего чиновника виновным по двум эпизодам уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему запрещено занимать должности представителей власти сроком на 1 год и 6 месяцев. Экс-мэр будет отбывать наказание в колонии-поселении. Он не признал свою вину.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции оглашение приговора в зале заседаний слушали только непосредственные участники процесса.

Филонова задержали в начале апреля. По версии следствия, чиновник изменил вид разрешённого использования нескольких земельных участков общей площадью 14 гектаров, которые находились в муниципальной собственности. Это было сделано для дальнейшей передачи земли в аренду по заниженной стоимости. Позже против бывшего чиновника было возбуждено ещё одно дело по той же статье. Общая сумма ущерба составила 79 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, бывшего чиновника Минпромторга Владимира Потапкина обвинили в получении взятки в 78 млн рублей.