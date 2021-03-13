Старшеклассника избили на севере Москвы

https://static.news.ru/photo/aafcfe56-848c-11eb-b010-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают избивших ученика 10 класса ан севере столицы.

По данным пресс-службы городского главка МВД, телефонограмма о случившемся поступила 13 марта в 22:21 из медицинского учреждения. Там сообщили, что несовершеннолетний 2004 года рождения обратился к врачам самостоятельно и был госпитализирован.

Открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, — рассказали в полиции.

Как рассказал пострадавший, нападение произошло вечером 12 марта возле дома 24, корпус 3 на улице Правды, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в московском метро произошёл конфликт между двумя пассажирами. Мужчина, исполнявший песни в вагоне электропоезда, брызнул из перцового баллончика, а затем избил другого пассажира, которому не понравилось его пение. Перепалка случилась вечером 20 февраля на станции «Охотный Ряд» Сокольнической линии. Житель Подмосковья, недовольный замечанием другого мужчины по поводу громкой музыки, которая раздавалась из его переносной колонки, и пения под неё, дважды брызнул тому в лицо из баллончика.