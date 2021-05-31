СК завёл второе уголовное дело после ЧП с батутом в Барнауле

https://static.news.ru/photo/90c5d174-c240-11eb-863e-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по факту опрокидывания батута с детьми в Барнауле. Расследование будет проводиться по статье о халатности, сообщает Пятый канал.

Обе девочки, пострадавшие при падении батута, находятся в реанимации. Детей отбросило на трамвайные рельсы, когда обрушилась конструкция. У одной из девочек — травмы головы, живота и лёгких, она подключена к аппарату ИВЛ. У дрогой перелом позвоночника.

По одной из версий, батут был плохо закреплён на тротуаре и к тому же привязан к забору в нарушение всех норм безопасности. Сейчас следствие выясняет, как аттракцион мог быть принят в эксплуатацию. Владелец батута допрошен, в регионе проведена внеплановая проверка всех аттракционов.

Как сообщалось ранее, следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело из-за опрокидывания надувного батута в Барнауле, в результате чего пострадали двое детей. Дело возбуждено по статье ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).