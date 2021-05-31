СК завёл второе уголовное дело после ЧП с батутом в Барнауле

Следственный комитет возбудил ещё одно уголовное дело по факту опрокидывания батута с детьми в Барнауле. Расследование будет проводиться по статье о халатности, сообщает Пятый канал.
Обе девочки, пострадавшие при падении батута,
По одной из версий, батут был плохо закреплён на тротуаре и к тому же привязан к забору в нарушение всех норм безопасности. Сейчас следствие выясняет, как аттракцион мог быть принят в эксплуатацию. Владелец батута допрошен, в регионе проведена внеплановая проверка всех аттракционов.
Как сообщалось ранее, следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело из-за опрокидывания надувного батута в Барнауле, в результате чего пострадали двое детей. Дело возбуждено по статье ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).