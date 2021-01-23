Школьники под Новосибирском избили одноклассника

https://static.news.ru/photo/a4b27256-5e26-11eb-9467-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области школьники жестоко избили десятилетнего одноклассника. Его подкараулили после школы.

Днём 21 января в городе Бердске толпа школьников настигла идущего с уроков четвероклассника. Двое били, а шестеро, в том числе две девочки, снимали побои на видео, — передаёт пресс-служба СУ СК России по региону.

Подростка у озлобленных детей отбила проходящая мимо женщина. Она отвела плачущего мальчика домой.

Теперь следователи изучают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

Как сообщает «КП-Новосибирск», мать пострадавшего ребёнка сняла побои и написала заявление в полицию. По её словам, мальчик сейчас находится дома на больничном. У него порвана губа и синяки по всему телу. Родители школьника собираются перевести его в другую школу.

Ранее NEWS.ru писал, что в селе Шалинское на территории Красноярского края умер ученик одной из местных школ. Трагедия случилась в день, когда в учебном заведении проходил педсовет. Рядом с телом 15-летнего мальчика в частном доме обнаружили ружьё его отца.

В тот день подросток в школу не пошёл. Вечером мать школьника вернулась с работы и обнаружила в комнате труп сына с огнестрельными ранениями.

Как рассказали представители краевого СК, в настоящий момент следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Они допрашивают свидетелей, уже назначена экспертиза. Местное управление Росгвардии проверит, надёжно ли в доме, где жил подросток, хранилось огнестрельное оружие.