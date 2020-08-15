Самолёт Санкт-Петербург – Анталья экстренно вернулся в Пулково

https://static.news.ru/photo/30d2d8aa-df03-11ea-9fe8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AirportPulkovo/facebook.com

Самолёт авиакомпании «Россия», следовавший рейсом из Санкт-Петербурга в Анталью, был вынужден вернуться в аэропорт вылета Пулково.

Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. По предварительным данным, во время полёта сработал один из датчиков технической неисправности. Экипаж принял решение вернуться.

Перед посадкой борт в течение часа летал в зоне ожидания. Сейчас пассажиры находятся в здании терминала. Они смогут вылететь в Турцию на другом самолёте после 19 часов вечера по московскому времени.

Ранее бортпроводница лайнера А321 «Уральских авиалиний», который год назад совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, Яна Ягодина поздравил экипаж с днём рождения.

15 августа 2019 года вылетевший из аэропорта Жуковский Airbus A321 «Уральских авиалиний» был вынужден приземлиться на кукурузное поле вскоре после взлёта из-за попавшей в двигатель птицы. Благодаря профессионализму пилотов в результате аварийной посадки никто из пассажиров не погиб. Авиакомпания приняла решение демонтировать самолёт и не использовать его части ни в каких других машинах, писал NEWS.ru.