Родители закопали сына, жертва педофила скончалась: дикие ЧП за день

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Родители с Кубани признались в убийстве годовалого сына, в Подмосковье женщину застрелили во время попойки во дворе, в Санкт-Петербурге пенсионер ФСИН признался в изнасиловании покончившей с собой падчерицы — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Родители убили и закопали годовалого сына

Семейная пара из подмосковного Королева созналась в убийстве годовалого сына в 2020 году. Мальчика задушили в городе Крымске Краснодарского края. На тот момент матери было 23 года, а отцу — 29 лет. Тело ребенка закопали в лесу Крымского района.

Все последующие годы родители лгали родственникам, что с сыном все в порядке. Мальчик не был зарегистрирован, его существование скрывалось от родственников. Родители не водили ребенка на медицинские осмотры и не оформляли документы. Также мать ребенка на протяжении года числилась пропавшей без вести, ее поисками занимались волонтеры.

В Королев пара переехала сразу же после расправы над ребенком. Сейчас их задержали, и они дают показания. Оба признали вину.

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Известно, что с обращением о пропаже внука в полицию и СКР обратился дедушка убитого мальчика. Дело не возбуждали, пока не вмешались органы опеки.

Мужчина застрелил женщину из пьяной компании в Подмосковье

В ночь на 24 апреля в подмосковном Подольске во дворе одного из домов застрелили 36-летнюю девушку. На месте она встретилась с друзьями детства.

«Установлено, что ночью компания из четырех человек, среди которых была и потерпевшая, распивала во дворе дома спиртное. Житель дома, недовольный шумом, вооружившись самодельным огнестрельным оружием, вышел на улицу. В ходе конфликта во время попытки отнять у него оружие произошел выстрел, в результате которого смертельное ранение получила одна из присутствовавших женщин», — рассказали в Следственном комитете.

Telegram-канал SHOT писал, что следователи рассматривают версию, согласно которой убить девушку в Подольске мог не главный подозреваемый, 57-летний Василий Петров. Есть вероятность, что во время потасовки возле подъезда стрелять мог кто-то из друзей погибшей.

Пенсионер ФСИН насиловал падчерицу

В Санкт-Петербурге начато уголовное разбирательство по факту самоубийства 19-летней девушки. Ее труп был найден в сентябре 2024 года на детской площадке у дома на улице Евдокима Огнева.

По данным агентства, девушка в детстве проживала вместе с отчимом, который является пенсионером ФСИН. Согласно собранным данным, с октября 2017 года по апрель 2020-го в квартире на улице Корнея Чуковского он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы. Во время первых эпизодов девочке не было 12 лет.

22 апреля было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. 23 апреля подозреваемый дал признательные показания.

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