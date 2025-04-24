Пара мотоциклистов влетела в пожарную машину в Уфе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Двое мотоциклистов на большой скорости врезались в пожарную машину в Уфе, пишет Telegram-канал Mash Batash. Инцидент произошел днем в четверг, 24 апреля, на улице Менделеева. В результате ДТП один из мотоциклистов, по предварительным данным, скончался.

Второй гонщик выжил, отмечает канал, его забрала бригада скорой помощи. Состояние пострадавшего не раскрывается. По словам очевидцев, транспортные средства загорелись от удара. Мотоциклы сразу же залили пеной. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и МЧС на пожарной машине.

Ранее на трассе А-310 в Челябинской области произошло столкновение грузовика и мотоцикла. В результате погиб водитель двухколесного транспортного средства. По данным СМИ, мотоцикл влетел в фуру на большой скорости.

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