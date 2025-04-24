Рабочему из Петербурга раздавило голову из-за неисправности лифта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга проводится проверка по факту трагической гибели рабочего, пишет Neva.Today. Пенсионеру раскроило голову дверьми лифта на складе магазина «Народный» на проспекте Косыгина.

Сообщение о теле 65-летнего сотрудника магазина поступило в полицию 23 апреля. По предварительным данным, мужчина проводил разгрузочные работы, когда из-за неисправности двери лифта преждевременно закрылись, зажав ему голову. Склад не оборудован камерами видеонаблюдения.

Ранее в Ноябрьске против генерального директора организации завели уголовное дело. Он допустил падение рабочего со строительной площадки из-за несоблюдения требований охраны труда.

До этого два человека — сотрудник подрядной организации и находящийся рядом работник предприятия — погибли из-за несчастного случая на Челябинском сульфидном заводе. Трагический инцидент произошел во время пусконаладочных работ оборудования около 04:00 16 апреля.