На гендиректора из ЯНАО завели дело из-за травмы рабочего на стройке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Следственного комитета РФ

В Ноябрьске против генерального директора организации завели уголовное дело, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СК по ЯНАО. Он допустил падение рабочего со строительной площадки из-за несоблюдения требований охраны труда.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы, — отметили в следкоме.

По данным следствия, в сентябре 2024 года гендиректор допустил рабочего к работам без страховочного снаряжения и ограждений, что привело к падению со второго этажа и тяжким травмам. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК).

Ранее в Саратове женщина получила травмы в результате падения с третьего этажа дома. Дом расположен в Кировском районе в Мурманском проезде.