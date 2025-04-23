Жительница Саратова сорвалась с третьего этажа и выжила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль скорой помощи

В Саратове женщина получила травмы в результате падения с третьего этажа дома, сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной Минздрав. Дом расположен в Кировском районе в Мурманском проезде.

Пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести. Ее доставили в больницу.

Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Волхове Ленинградской области трехлетняя девочка была госпитализирована с травмами после падения из окна второго этажа. В момент происшествия за ребенком присматривала 15-летняя школьница, выполнявшая обязанности няни.

До этого годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Пушкине и выжил. Инцидент произошел, когда мать отвлеклась на домашние дела в гостях у бабушки. Малыш воспользовался стулом, чтобы добраться до окна, открыл его и упал.