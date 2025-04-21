Годовалый малыш выжил после падения с пятого этажа В Пушкине годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

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Годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Пушкине (Пушкинский район Санкт-Петербурга) и выжил, сообщает Telegram-канал Mash. В настоящее время малыш находится в тяжелом состоянии в больнице, за его жизнь борются врачи.

Инцидент произошел, когда мать отвлеклась на домашние дела в гостях у бабушки. Малыш воспользовался стулом, чтобы добраться до окна, открыл его и упал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее маленький ребенок чудом выжил после падения из окна пятиэтажного жилого дома на улице Ленина в Кунгуре Пермского края. Еле живого мальчика трех-четырех лет на вид обнаружили вечером гулявшие неподалеку школьники. Услышав детские стоны, они включили на смартфонах фонарики и увидели лежащего под окнами малыша.

До этого в Санкт-Петербурге госпитализировали двухлетнюю девочку после падения из окна с четвертого этажа. Несчастный случай произошел в Невском районе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили ребенка с множественными травмами и переломами. Сейчас малышка находится в реанимации.

Аналогичный случай произошел и в Москве. Там из окна выпал пятилетний ребенок, который находился без присмотра матери. Мальчик упал с высоты третьего этажа из окна жилого дома на улице Театральной в Щербинке. Сначала малыш попал на козырек подъезда, а затем упал на землю. Мальчика экстренно госпитализировали.