Трехлетний ребенок чудом выжил после падения из окна в Пермском крае В Кунгуре трехлетний ребенок выпал из окна жилого дома на улице Ленина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маленький ребенок чудом выжил после падения из окна пятиэтажного жилого дома на улице Ленина в Кунгуре Пермского края, сообщает Telegram-канал «ЧП Кунгур». По его информации, еле живого мальчика трех-четырех лет на вид обнаружили вечером гулявшие неподалеку школьники. Услышав детские стоны, они включили на смартфонах фонарики и увидели лежащего под окнами малыша.

Подростки оперативно вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла ребенка в больницу. По данным URA.RU, мальчик воспитывается в неблагополучной семье. В тот день он выпал из окна, пока родителей не было дома. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в отделении реанимации.

Ранее в Санкт-Петербурге госпитализировали двухлетнюю девочку после падения из окна с четвертого этажа. Несчастный случай произошел в Невском районе. Прибывшие на место правоохранители обнаружили ребенка с множественными травмами и переломами. Сейчас малышка находится в реанимации.

До этого в Москве из окна выпал пятилетний ребенок, который находился без присмотра матери. Мальчик упал с высоты третьего этажа из окна жилого дома на улице Театральной в Щербинке. Сначала малыш попал на козырек подъезда, а затем упал на землю. Мальчика экстренно госпитализировали.