Трехлетняя девочка выпала из окна, пока за ней смотрела школьница В Ленобласти после падения из окна госпитализировали трехлетнюю девочку

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Волхове Ленинградской области трехлетняя девочка была госпитализирована с травмами после падения из окна второго этажа, пишет «МК в Ленобласти» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В момент происшествия за ребенком присматривала 15-летняя школьница, выполнявшая обязанности няни.

Инцидент произошел 21 апреля. В квартире также находились еще двое детей. Девочка получила травмы головы, груди, легких, живота и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Все дети помещены в медицинское учреждение.

Семья многодетная и не состоит на учете. Обстоятельства выясняются.

Ранее годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа в Пушкине и выжил. Инцидент произошел, когда мать отвлеклась на домашние дела в гостях у бабушки. Малыш воспользовался стулом, чтобы добраться до окна, открыл его и упал.