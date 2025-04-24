Пенсионер ФСИН более двух лет насиловал падчерицу В Петербурге покончила с собой жертва отчима-педофила

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге начато уголовное разбирательство по факту самоубийства 19-летней девушки, передает АН «Оперативное прикрытие». Ее труп был найден в сентябре 2024 года на детской площадке у дома на улице Евдокима Огнева.

По данным агентства, девушка в детстве проживала вместе с отчимом, который является пенсионером ФСИН. Согласно собранным данным, с октября 2017 года по апрель 2020-го в квартире на улице Корнея Чуковского он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы. Во время первых эпизодов девочке не было 12 лет.

22 апреля было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста. 23 апреля подозреваемый дал признательные показания.

Ранее в СМИ вновь заговорили о деле 18-летней давности. В городе Великие Луки Псковской области пропали одноклассники Паша Матросов и Валя Корик. В тот день неизвестный мужчина представился им режиссером из Москвы и предложил пройти кинопробы для съемки в фильме о космосе. В ходе расследования уголовного дела допрошено более 2000 человек, проведено 43 осмотра мест происшествия, 80 выемок и обысков, 104 осмотра предметов и документов, 274 опознания по фотографиям, назначено и проведено 144 судебные экспертизы.